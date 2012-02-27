УЕФА: завышенные цены на гостиницы портят имидж Украины

Операционный директор УЕФА Events S.A. Мартин КАЛЛЕН считает, что в Украине за сто дней до начала Евро-2012 нужно решить вопрос относительно снижения цен на проживание в ряде гостиниц.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом М.КАЛЛЕН заявил сегодня под время телемоста «Варшава-Киев. Сто дней до Евро-2012».

«В настоящее время стоит вопрос о размещении гостей. Очень высокие цены. Но это только касается ряда гостиниц, которые имеют такие проблемы», - сказал он. В целом, по словам М.КАЛЛЕНА, в Украине достаточно мест, чтобы разместить болельщиков по нормальным, приемлемым ценам.

В то же время, по его убеждению, завышенные цены портят имидж Украины. «Это как-то портит имидж той страны, которая проводит турнир», - сказал он.

Операционный директор УЕФА обратился с просьбой к владельцам гостиниц снизить цены на проживание. «Я хочу лично попросить этих людей, чтобы они рационально подошли к этой проблеме, потому что гостей вообще не будет, если цены останутся на таком высоком уровне», - сказал он.

В свою очередь, вице-премьер-министр - министр инфраструктуры Украины Борис КОЛЕСНИКОВ отметил, что ни один город Украины еще никогда не принимал такого количества людей, как ожидается на Евро-2012. При этом он подчеркнул, что неоднократно организаторы Евро-2012 обращали внимание владельцев гостиниц на то, что из-за завышенных цен они могут остаться полупустыми.