В борьбе с копанками изменилась стратегия

Луганская область не будет бороться с копанками, она будет бороться с покупателями незаконно добытого угля.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на сессии областного совета заявил губернатор области Владимир ПРИСТЮК.

«Мы меняем стратегию в отношении борьбы с незаконной разработкой недр. Есть спрос, значит, есть предложение. На сегодня создана рабочая группа во главе с прокурором области Николаем БЕСКИШКИМ. В рабочую группу вошли представители СБУ, налоговой милиции. Если мы ликвидируем рынок незаконного угля, не будет и копанок», - сказал В.ПРИСТЮК.

По его словам, уже удалось на территории области найти четыре склада незаконно добытого угля, который на данный момент арестован.

«Он будет реализован законно, часть его пойдет на отопление тюрем», - сказал В.ПРИСТЮК.

Он также подчеркнул, что областные власти намерены и дальше развивать стратегию по реализации работы легальных малых шахт.

«Эти ребята, кто будет заниматься малыми шахтами, они будут нам помогать в борьбе с незаконной добычей угля. Потому что им невыгодна такая конкуренция. И они быстрее справятся с этой задачей, чем сейчас с ней справляются наши силовые органы во главе с прокуратурой», - сказал В.ПРИСТЮК.