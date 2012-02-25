Фестиваль игры на народных инструментах остается уникальным

24 февраля в Кировограде открылся XVII Всеукраинский фестиваль-конкурс исполнителей на народных инструментах «Провесінь».

Как передает корреспондент УНИАН, традиционно фестиваль проходит в концертном зале Кировоградского музыкального училища под патронатом кафедры народных инструментов Национальной музыкальной академии им. Чайковского.

Продлится «Провесінь» до 29 февраля, за это время участники покажут искусство игры на баяне, аккордеоне, бандуре, домре, балалайке, гитаре, цимбалах, свирели в четырех категориях. Ожидается, что в этом году фестиваль соберет около 400 исполнителей из разных регионов Украины.

Основанный в 1996 году по инициативе Управления культуры и туризма облгосадминистрации и кировоградских музыкантов, фестиваль до сих пор остается уникальным. Ни одного конкурса, где одновременно принимают участие ученики начальных специализированных художественных заведений и студенты музучилищ, в Украине нет.

Объединяя все звенья музыкального образования - от начального до академического, «Провесінь» проводится с целью популяризации национальной школы исполнения на народных музыкальных инструментах, повышения уровня профессиональной подготовки творческой молодежи, дальнейшего развития и пропаганды народного инструментального искусства.

В программе конкурса также предусмотрены семинары, мастер-классы, творческие встречи с ведущими музыкантами Украины, концерты лауреатов международных и всеукраинских конкурсов, выступления профессиональных и любительских ансамблей народных инструментов.