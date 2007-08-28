Тимошенко: 57% экономики находится в тени

Лидер БЮТ Юлия ТИМОШЕНКО выступает за отмену налога на добавленную стоимость.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе БЮТ, об этом Ю.ТИМОШЕНКО заявила в ходе бизнес-форума в Кривом Роге при участии предпринимателей Днепропетровской области.

По словам лидера БЮТ, за последний год были получены аналитические европейские справки, которые свидетельствуют, что налог на добавленную стоимость разрушает производство и не дает возможности его развивать.

Лидер БЮТ предложила ликвидировать НДС, отметив, что при этом баланс государственного бюджета останется нормальным и будет наполняться.

«Сегодня все же 57% экономики находится в тени», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Также лидер БЮТ подчеркнула необходимость развития кредитования малого и среднего бизнеса и изменения денежно-кредитной политики в Украине.

По мнению Ю.ТИМОШЕНКО, нужно переходить к 3-5% годовым кредитам для малого и среднего бизнеса, для чего нужно перестроить всю кредитную систему.

«Это возможно где-то за 1 год», - убеждена она.

Как сообщал УНИАН, Ю.ТИМОШЕНКО неоднократно заявляла о намерениях БЮТ отменить НДС. В частности, это предусмотрено в разработанной БЮТ программе стратегического развития Украины под названием «Украинский прорыв: к справедливой и конкурентоспособной стране».

В то же время первый вице-премьер-министр, министр финансов Украины Николай АЗАРОВ называл нелепым предложение Ю.ТИМОШЕНКО отменить НДС.