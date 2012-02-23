В Европе не верят заявлениям Газпрома, что Украина «крадет» газ

В Европе не верят заявлениям “Газпрома” о несанкционированном отборе газа Украиной.

Об этом собственному корреспонденту УНИАН в Брюсселе заявил высокопоставленный европейский дипломат, комментируя заявление председателя правления “Газпрома” Алексея МИЛЛЕРА.

“Насколько нам известно, “Газпром” заблаговременно предупредил европейские компании о снижении поставок газа из-за сильных морозов в России”, - сказал собеседник агентства.

“В данном случае речь идет скорее о желании подать себя в хорошем свете и остаться в общественном мнении надежным поставщиком газа”, - добавил он.

Как сообщал УНИАН, 22 февраля А.МИЛЛЕР заявил во время встречи с Президентом России Дмитрием МЕДВЕДЕВЫМ о том, что в феврале Украина несанкционированно отбирала российский газ, назначенный европейским потребителям.

В начале февраля уменьшение поставок российского газа наблюдалось в семи европейских странах: Польше, Словакии, Австрии, Венгрии, Греции, Румынии и Италии.

Австрийская компания OMV сообщила 3 февраля о том, что “Газпром” предупредил ее о планируемых сокращениях в поставках газа.