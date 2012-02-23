Завтра в Киеве - уже 3-5° тепла

Завтра в Украине ожидается небольшой мокрый снег и дождь, ночью на севере Левобережья, а днем в западной части умеренные осадки.

На дорогах гололедица. Ветер преимущественно западный, 7-12 м/с, местами порывы 15-20 м/с, сообщили УНИАН в Укргидрометцентре.

Температура ночью от 2° мороза до 3° тепла, на востоке местами 3-5° мороза; днем в Украине 1-6° тепла; на Южном побережье Крыма ночью 0-3° тепла, днем 4-7°.

В Киевской области в пятницу ожидается небольшой дождь, ночью с мокрым снегом. На дорогах гололедица. Ветер западный, 7-12 м/с, ночью и утром порывы 15-20 м/с. Температура ночью от 2° мороза до 3° тепла, днем 1-6° тепла. В Киеве температура ночью 0-2° тепла, днем 3-5°.