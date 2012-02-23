Масленица на Троещине: танцы, пение, народные игры и забавы

Активисты объединения граждан «За Троещину!» приглашают всех киевлян в субботу, 25 февраля 2012 года, на проводы зимы и празднование Масленицы. Мероприятия начнутся в 14:00 на площадке у входа в кинотеатр «Флоренция» (пр-т Маяковского, 31).

В программе празднования - выступления фольклорных ансамблей «Чарівниці» та «Хуторяни», хореографического ансамбля «Лотос». Кроме того, троещинцев будет развлекать театр исторического костюма «Святогор» и воспитанники театра пластики и пантомимы «Театр без слов». Детей ждут веселые конкурсы с призами и игровое шоу «Столп развлечений». Каждый, от мала до велика, найдет себе занятие для души и сможет весело и интересно провести время, приняв участие в традиционных украинских народных играх и забавах.

Также все присутствующие смогут попробовать обрядовое угощение Масленицы - вкусные блины и согреться чашкой горячего чая.

А в 16:00 начнется выступление звездного гостя - народного артиста Украины Михаила Поплавского. Он будет выступать на празднике по просьбе народного депутата Украины, председателя Совета объединения граждан «За Троещину!» Валерия Борисова и споет троещинцев свои лучшие песни.