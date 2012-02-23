Горсовет отменил бесплатные офисы для партий

В Тернополе прекращена практика бесплатной аренды коммунального имущества для политических партий.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе городского совета, соответствующее решение приняли депутаты городского совета.

Отныне партии, которые использовали для своих офисов коммунальное имущество на бесплатной основе, вынуждены будут платить за аренду – ориентировочно от 30 до 60 грн. за 1 кв.м. Стоимость аренды каждого из офисов определят эксперты после проведения имущественной оценки помещений.

На данный момент в Тернополе крупнейшие офисы, расположенные в коммунальных домах, имеют ВО «Батьківщина» (293,4 м кв.), Конгресс украинских националистов (112 м кв.) и ВО «Свобода» (111 м кв.).

Как сообщал УНИАН, в прошлом году городской председатель Тернополя Сергей НАДАЛ выступил с инициативой отмены практики предоставления партиям коммунального имущества под офисы на бесплатной основе. Тогда он отмечал, что в городе на платной основе сдается в аренду 25 тыс. кв. м коммунального имущества, тогда как 41 тыс. кв.м предоставляется бесплатно.

Соответственно он инициировал пересмотр списка общественных организаций, которым будет продлена бесплатная аренда в зависимости от эффективности их деятельности, значимости и вклада в развитие города.