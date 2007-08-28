Дождь проводит детей в школу

Завтра в Украине ожидается переменная облачность. Преимущественно без осадков, только в западных, Винницкой, Кировоградской, Николаевской и Одесской областях местами кратковременные дожди, грозы, шквалы 15-20 м/с. Ветер северный, 5-10 м/с.

Как сообщили УНИАН в Укргидрометцентре, температура ночью 7-12°, в южной части 14-19°; днем 20-25°, в Крыму, Приазовье, Николаевской и Днепропетровской областях 26-31°.

30 августа - облачно с прояснениями, грозовые дожди, ночью в Карпатах, на Прикарпатье и Закарпатье, днем в центральных и северных областях местами сильные дожди, в Крыму, Приазовье, ночью и в восточных и южных областях преимущественно без осадков.

31 августа - переменная облачность, без осадков, лишь ночью на Левобережье и местами в Крыму кратковременный дождь, гроза.

Ветер северный с переходом на западный (в южной и восточной части южный с переходом на северо-западный), 7-12 м/с.

Температура ночью 8-13°, в западных, Черниговской и Сумской областях местами 5-7° тепла; днем 18-23°, 30 августа в северных областях 15-20°; в южной и восточной части 30 августа ночью 14-19°, на побережье морей до 23°, днем 27-32°, 31 августа снижение температуры на 3-5°.

1 сентября ночью в западных, северных и центральных, а днем в восточной части, в Крыму и Приазовье местами кратковременные дожди, грозы, на остальной территории преимущественно без осадков.

2 сентября без существенных осадков, лишь днем в Одесской и Николаевской областях кратковременные дожди, грозы.

Температура ночью 8-14°, на севере Левобережья и в западных областях местами 6-7°, на побережье морей 16-21°; днем 18-24°, в Крыму 25-30°.

В Киеве и области в среду ожидается переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер преимущественно северный, 5-10 м/с. Температура в Киеве ночью 10-12°, днем 21-23°; по области ночью 7-12°, днем 20-25°.

30 августа - облачно с прояснениями, временами дождь, гроза, днем местами сильный дождь; 31 августа - переменная облачность, без осадков, лишь ночью местами небольшой кратковременный дождь. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура ночью 8-13°, днем 30 августа 15-20°, 31 августа 18-23°.

1-2 сентября - без существенных осадков, только ночью и утром 1 сентября местами небольшой дождь. Температура ночью 8-14°, днем 19-24°.