Львовяне больше всех в Украине недовольны своими именами

Ежегодно до 50 тысяч граждан Украины обращаются в органы регистрации актов гражданского состояния Министерства юстиции с тем, чтоб изменить собственное имя или с просьбой восстановить утерянные документы, удостоверяющие факт брака, развода, рождения, смерти.

При этом, как сообщили УНИАН в пресс-службе Минюста, по словам министра юстиции Александра ЛАВРИНОВИЧА, многолетние исследования этих процессов показывают тенденции, часть из которых поддается логическому осмыслению, но некоторые можно объяснить разве что менталитетом жителей отдельных регионов Украины.

Так, например, свыше 80-90% обращений граждан в органы регистрации актов гражданского состояния (РАГСы) с просьбой восстановить утерянные документы касаются свидетельств о рождении. Например, в текущем году из около 6 тысяч утерянных документов, которыми был засвидетельствован факт рождения, смерти, брака, развода и тому подобное, 5 тысяч – это свидетельства о рождении.

Но, как сказано в сообщении, если можно допустить, что необходимость восстановить утерянную метрику возникает чаще, чем, например, свидетельство о браке или разводе, то объяснить, почему многолетнее лидерство в стране по количеству утерянных свидетельств о рождении удерживают жители Одесской области, сложно.

Так, по словам А.ЛАВРИНОВИЧА, ежегодно каждый десятый гражданин, который обращается к органам регистрации актов гражданского состояния с просьбой восстановить утерянные документы, удостоверяющие факт рождения, является жителем Одесской области, не стал исключением и 2007 год: из 5 тысяч утерянных метрик около 500 принадлежали одесситам.

Правда, сообщает пресс-служба, в текущем году одесситов опередили жителе Винницкой области, которые неожиданно установили абсолютный рекорд по количеству утерянных свидетельств о рождении. По итогам первого полугодия в области был зафиксирован более чем трехкратный всплеск потери документов, удостоверяющих рождение. Фактически, каждое шестое свидетельство о рождении, утерянное в 2007 году в Украине, терял житель Винницкой области.

Жители Львовской области являются своеобразными рекордсменами Украины по количеству смены собственных имен. По словам А.ЛАВРИНОВИЧА, практически ежегодно каждый десятый житель Украины, меняющий собственное имя, является жителем Львовской области. Не нарушили львовяне эту традицию и в 2007 году: из около 10 тысяч случаев смены имени жителям Львовской области принадлежали около 1 тысячи.

В целом, по словам министра юстиции, в органы регистрации актов гражданского состояния ежегодно обращаются около полутора миллион граждан. Например, с начала текущего года РАГСы уже посетили около 850 тысяч украинцев.

Чаще всего украинцы приходят с тем, чтобы зарегистрировать факт рождения или смерти. Например, за первое полугодие 2007 года РАГСами было выдано 225,619 тыс. свидетельств о рождении и 385,950 тыс. свидетельств о смерти.

На втором месте актовые записи о бракосочетании и расторжении браков. Например, на протяжении первого полугодия текущего года в Украине было зарегистрировано 131,215 тыс. браков и 85,290 тыс. разводов.

Чаще всего в РАГСы обращаются жители Днепропетровской, Донецкой, Харьковской, Луганской областей и Киева, что, по словам министра, объясняется количеством населения, проживающего в данных регионах. Фактически, в этих регионах регистрируется треть всех записей о гражданском состоянии граждан – рождении, смерти, браке или разводе.