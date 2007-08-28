Налоговика поймали на взятке в 15 тысяч

Сотрудниками УБОП УМВД в Кировоградской области задержан «на горячем» начальник одного из отделов Государственной налоговой администрации во время передачи ему взятки в сумме 15 тыс. грн.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе прокуратуры Кировоградской области, по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст.368 Уголовного кодекса Украины.

Чиновник требовал от частного предпринимателя взятку, обещая посодействовать завершению проверки без документального оформления фактов нарушения налогового законодательства. Передача денег и задержание налоговика происходили в одном из кафе Кировограда.