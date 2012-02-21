Киевщина подписала международных договоров на 1,5 млрд. дол. инвестиций

Руководство Киевской облгосадминистрации заключило ряд международных договоров о сотрудничестве и привлечении инвестиций.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующие меморандумы были подписаны сегодня при участии председателя Киевской ОГА Анатолия ПРИСЯЖНЮКА в рамках Международного инвестиционного форума, который состоялся в столичном «Украинском доме» по случаю 80-летия образования области.

«Мы продемонстрировали людям, которые приехали на наш международный форум, что Киевщина очень мощная. Я подписал целый ряд меморандумов, и эта работа будет еще продолжаться», - сказал губернатор.

По его словам, в частности, власть согласовала очень интересный проект с одной из датских компаний о строительстве в Яготинском районе завода по производству теплоизоляционных материалов, что даст возможность привлечь почти 1,5 млрд. грн. инвестиций.

Кроме того, губернатор Киевской области сообщил, что в рамках форума был заключен также ряд соглашений о реализации социальных проектов, которые касаются, в частности, внедрения в школах скоростного интернета, возобновления работы библиотек и тому подобное.

«Я доволен в заинтересованности Киевским регионом, и уверен, что в этом году эти проекты будут воплощены в жизнь», - отметил А.ПРИСЯЖНЮК.

Вместе с тем он заметил, что работа по привлечению инвестиций в столичный регион проводилась и до этого форума, и будет продолжаться в будущем.

А.ПРИСЯЖНЮК сообщил, что в целом в рамках подписанных сегодня и ранее договоров Киевская область привлекла более 1,5 млрд. дол. инвестиций.