Юрист: 80% турагентов вынуждены уйти в тень

Существующая система налогообложения туристического бизнеса загнала в тень 80% украинских турагентов - физических лиц-предпринимателей.

Об это на пресс-конференции в агентстве УНИАН сообщил руководитель Киевского центра поддержки и развития бизнеса, юрист Дмитрий ГАРНЫЙ.

«80% турагентств просто отказались от применения упрощенной системы налогообложения из-за этой неурегулированности. Они либо вообще перестали работать в туризме с нового года, либо регистрируют юрлица, но тогда у них возникают проблемы, либо они вынуждены принимать наличные средства и не проводить их официально», - сказал он.

По словам Д.ГАРНОГО, сложившуюся в налогообложении туристической деятельности ситуацию обусловили, в частности, вступившие в силу с 1 января 2012 года изменения в действующий Налоговый кодекс, которые не позволили представителям малого бизнеса в сфере туризма относиться ко второй группе плательщиков единого налога.

«При принятии изменений в Налоговый кодекс не учли небольшой юридический нюанс — туристические агенты оказывают услуги не населению, а, согласно закону о туризме, туристическим операторам», - сказал он.

По словам Д.ГАРНОГО, большинство физлиц-предпринимателей, оказывающих агентские услуги в туризме, вынуждены были уйти в тень, перейдя на наличные расчеты с покупателями туристических услуг и туристическими операторами.

В тот же время он отметил, что турагенты, перешедшие в третью группу плательщиков единого налога, столкнулись с неоднозначностью трактовки налоговыми органами базы налогообложения.

«Третья группа таит в себе определенные риски для предпринимателей-турагентов. Основной риск заключается в том, что физлицам-предпринимателям на третьей группе налоговый орган может подсчитать налоговые обязательства в размере 5% исходя из всех средств, которые турагент получил от туриста, а не от суммы вознаграждения турагентства», - сказал он.

Д.ГАРНЫЙ сообщил, что эксперты Киевского центра поддержки и развития бизнеса подготовили и направили ряд обращений с предложениями о внесение изменений в Налоговый кодекс в адрес Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, банковской деятельности, налоговой и таможенное политики.

«Предложения направлены на усовершенствование законодательного регулирования учета и налогообложения туристических компаний. Мы настаиваем, что физлицам-предпринимателям-турагентам должна быть предоставлена возможность находиться во второй группе плательщиков единого налога. У нас практически вся сфера обслуживания — рестораны, массажные салоны, парикмахерские, которые оказывают услуги населению, могут применять вторую группу, а турагенты почему-то не могут», - сказал он.

Кроме того, Д.ГАРНЫЙ отметил, что на сегодняшний день остается неурегулированным вопрос обложения субъектов туристической деятельности налогом на добавленную стоимость (НДС), в частности, определения базы налогообложения НДС туроператоров при несформированном турпродукте.

«Есть разрыв во времени между получением выручки и расходами на создание турпродукта. Нигде не сказано, что делать туроператору, когда выручка уже приходит за услуги, которые будут оказаны в других налоговых периодах», - сказал он.

По словам Д.ГАРНОГО, «такая неурегулированность дает налоговым органам при проведении проверки такого туроператора место для самодеятельности». В частности, налоговые органы в одном случае предлагают облагать НДС всю выручку, а впоследствии делать корректировку, в другом случае - откладывать уплату налога до периода, когда будет сформирован турпродукт.