Завтра в Украине еще немного потеплеет

20 февраля в Украине будет переменная облачность.

Как сообщили УНИАН в Укргидрометцентре, ночью в западных областях, днем и в северных, Винницкой и местами в Кировоградской областях ожидается небольшой снег, мокрый снег, в западных областях местами налипание мокрого снега, гололед.

На остальной территории без существенных осадков. На дорогах страны гололедица.

Ветер будет преобладать юго-восточный с переходом в юго-западный, 5-10 м/с, в западных областях местами возможны порывы 15-20 м/с.

Температура в восточных областях и на севере Левобережья ночью 18-23°, днем 7-12° мороза; в западных областях ночью 2-7° мороза, днем около 0°. На остальной территории ночью 10-15° мороза, на юге Крыма 0-4° мороза, днем 0-5° мороза, в Крыму и в Одесской области 1-6° тепла.

В Киевской области ночью осадков не ожидается, днем пройдет небольшой снег. На дорогах гололедица. Ветер юго-восточный с переходом в юго-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 10-15° мороза, днем 0-5° мороза.

В Киеве днем ожидается небольшой снег. На дорогах гололедица. Ветер юго-восточный с переходом в юго-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 12-14° мороза, днем 1-3° мороза.