В Тернополе будет современный центр стерилизации

04:11, 19 февраля 2012
Общество
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В этом году достроят

В Тернополе в этом году достроят современный центр стерилизации беспризорных собак.

В этом корреспондента УНИАН заверил начальник городского Управления жилищно-коммунального хозяйства Владимир БОЛЕЩУК.

«В этом году мы будем едва ли не единственным городом, который решит проблему с беспризорными собаками. Достроив центр стерилизации собак в селе Дичкив Тернопольского района, мы фактически закроем вопрос, который сегодня действительно болит и затрагивается многими общественным организациями», – сказал В.БОЛЕЩУК.

По его данным, на обустройство современного центра стерилизации собак в городском бюджете предусмотрели 150 тыс. грн.

Как сообщал УНИАН, в конце прошлого года члены Тернопольской областной общественной организации «Ассоциация защитников беспризорных животных «Ноев ковчег» обратились в Тернопольскую межрайонную природоохранную прокуратуру с жалобой на работу Тернопольской районной ветеринарной больницы. Поводом для обращения стала высокая смертность среди беспризорных животных, которые проходят стерилизацию в районной ветлечебнице.

В своем обращении члены организации указали, что прооперированных животных доставляют в пункт послеоперационной передержки, что в селе Дичкив Тернопольского района. Однако в послеоперационный период врачи не проводят никакого ветеринарного ухода за больными животными, лечения в случае осложнений тоже нет, что является издевательством над животными и нарушением Закона «О защите животных от жестокого обращения».

Чтобы не допустить гибели животных, члены Ассоциации неоднократно повторно оперировали или лечили беспризорных животных за собственные средства.

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