В Лубнах без тепла сидят полсотни домов
А еще школы и детсады
В Лубнах Полтавской области из-за аварии без отопления осталось 55 жилых домов и ряд учебных заведении.
Об этом УНИАН сообщили в Центре пропаганды Управления МЧС Украины в Полтавской области.
По их данным, вечером 17 февраля произошел порыв теплосети диаметром 325 мм на выходе из котельной, в результате чего было прекращено теплоснабжение 46 жилых домов, школа № 1, № 2, № 3, детских садов № 8, № 12, № 10, № 1 и Финансово - экономического колледжа.
В тот же день в Лубнах произошел порыв магистрального трубопровода диаметром 125 мм по ул. Советской, в результате чего было прекращено водоснабжение в детский сад № 1, здания Лубенского Управления социальной защиты населения, и девяти 5-этажных жилых домов.
Коммунальными службами проводятся работы по ликвидации аварий.