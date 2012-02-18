В Лубнах без тепла сидят полсотни домов

В Лубнах Полтавской области из-за аварии без отопления осталось 55 жилых домов и ряд учебных заведении.

Об этом УНИАН сообщили в Центре пропаганды Управления МЧС Украины в Полтавской области.

По их данным, вечером 17 февраля произошел порыв теплосети диаметром 325 мм на выходе из котельной, в результате чего было прекращено теплоснабжение 46 жилых домов, школа № 1, № 2, № 3, детских садов № 8, № 12, № 10, № 1 и Финансово - экономического колледжа.

В тот же день в Лубнах произошел порыв магистрального трубопровода диаметром 125 мм по ул. Советской, в результате чего было прекращено водоснабжение в детский сад № 1, здания Лубенского Управления социальной защиты населения, и девяти 5-этажных жилых домов.

Коммунальными службами проводятся работы по ликвидации аварий.