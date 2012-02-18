Погода на воскресенье

Завтра, 19 февраля, в Украине ожидается морозная и без осадков погода.

Как сообщили УНИАН в Украинском гидрометцентре, сохранится переменная облачность. Ночью в западных, восточных областях и в Крыму местами небольшой снег, на остальной территории, а днем по всей Украине без осадков.

На дорогах страны гололедица. Ветер преимущественно юго-восточный, 5-10 м/с.

Температура ночью 14-19°, в северных и центральных областях местами 20-23° мороза, днем 4-9° мороза, в восточных областях до 13° мороза; на крайнем западе и побережье морей ночью 7-12° мороза, днем около 0°; на Южном побережье Крыма ночью 2-4° мороза, днем 3-5° тепла.

В Киеве и Киевской области в воскресенье без осадков, на дорогах гололедица. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с.

Температура ночью по области 14-19°, местами 20-23° мороза, днем 4-9° мороза; в Киеве ночью 15-17°, днем 5-7° мороза.