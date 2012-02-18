Налоговая требует от Тимошенко 2 миллиона

Киевский апелляционный административный суд оставил без изменений постановление Окружного административного суда Киева, подтвердив правомерность доначисления Юлии ТИМОШЕНКО подоходного налога с граждан и финансовых санкций за нарушение налогового законодательства.

Об этом сообщается на сайте Государственной налоговой службы в Днепропетровской области.

Как отмечается в сообщении, судом было установлено, что в 1996-1998 гг. Ю.ТИМОШЕНКО получила на пластиковые карточки около 1 млн. дол., которые были перечислены одной из оффшорных компаний. Однако из полученных за пределами страны доходов она не оплатила налог на доходы физических лиц, утверждают в налоговой службе.

Учитывая это, Ю.ТИМОШЕНКО должна заплатить в местный бюджет Днепропетровской области 676 тыс. 954 грн. налога и 1 млн. 355 тыс. 908 грн. финансовых санкций, а всего 2 млн. 030 тыс. 862 грн., заявили в ГНС.

В связи с тем, что доначисленные суммы налоговых обязательств в установленные сроки Ю.ТИМОШЕНКО не оплачены, органами ГНС Днепропетровской области направлено налоговое требование со сведениями о размере налогового долга, говорится в сообщении.