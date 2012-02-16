Украинцу, приговоренному к 200 годам тюрьмы в США, накинули еще 25 лет

Суд Нью-Йорка в среду приговорил ранее уже получившего 200 лет тюрьмы за убийство четырёх человек иммигранта из Украины Максима ГЕЛЬМАНА к еще 25 годам за нанесение ранений Джозефу ЛОЗИТО в ходе кровавой серии нападений на людей в феврале 2011 года.

Как сообщает «Газета.ру», в ноябре прошлого года 24-летний М.ГЕЛЬМАН признал себя виновным в убийстве четырех человек, а также в вооруженном нападении и покушении на убийство. В феврале 2011 года он «пришел в бешенство» во время бытового спора с матерью из-за автомобиля. В результате конфликта он сначала зарезал своего отчима Александра Кузнецова. Затем М.ГЕЛЬМАН отправился на автомобиле матери к дому 20-летней Елены Булченко, которая, по сообщениям СМИ, ранее отвергла его ухаживания. Там он убил девушку, нанеся ей 11 ножевых ранений, а также ее мать. После этого М.ГЕЛЬМАН совершил подряд два угона машин, ранив ножом водителей. На одном из этих автомобилей преступник насмерть сбил пешехода.

М.ГЕЛЬМАН был задержан полицией в метро, где он успел несколько раз ударить ножом одного из пассажиров – Дж.ЛОЗИТО, который, имея опыт занятий боевыми искусствами, оказал ему серьезное сопротивление и, несмотря на ранения, помог стражам порядка нейтрализовать убийцу.

Психиатрическая экспертиза ранее признала М.ГЕЛЬМАНА вменяемым.

М.ГЕЛЬМАН, будучи наркоманом и занимаясь распространением наркотиков в Бруклине, не раз попадал в поле зрения нью-йоркской полиции. В 1994 году он иммигрировал в США из Украины вместе с матерью. В 2005 году они получили американское гражданство.