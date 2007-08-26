Все погибли, когда Opel Vectra столкнулся поочередно с ЗИЛом и Волгой

Вчера в 20.30 в Херсонской области на 37-м км автодороги «Херсон - Новая Каховка – Геническ» автомобиль «Opel Vectra» столкнулся с автомобилем «ЗИЛ-133», после чего «Opel» выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с автомобилем «ГАЗ-2410».

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Департамента ГАИ МВД Украины, в результате ДТП водитель и два пассажира автомобиля «Opel» погибли на месте происшествия, а водитель и пассажир автомобиля «ГАЗ» получили телесные повреждения.