В Харькове двое мужчин напали с ножом на милиционера

В Харькове неизвестные нанесли ножевые ранения работнику милиции.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в Отделе связей с общественностью Главного управления МВД Украины в Харьковской области, это произошло сегодня около 9 часов утра во дворе жилого дома по проспекту Гагарина. Двое неизвестных лиц нанесли работнику милиции несколько ножевых ранений в туловище.

Пострадавший был немедленно доставлен в больницу.

По данному факту прокуратурой города Харькова возбуждено уголовное дело по признакам ст. 348 УК Украины (посягательство на жизнь работника правоохранительного органа), санкция которой предусматривает пожизненное лишение свободы.

Работниками милиции проводятся все необходимые оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление личностей злоумышленников и их задержание, сообщили в ОСО.