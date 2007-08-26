Ющенко едет к шахтёрам на запад

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО отбыл с рабочей поездкой во Львовскую и Волынской области.

Как сообщает пресс-служба Президента, главная цель рабочих поездок по регионам Украины, запланированных главой государства в течение августа-сентября, – донести социальные инициативы Президента непосредственно до народа.

Планируется, что во время рабочей поездки В.ЮЩЕНКО примет участие в мероприятиях по случаю празднования Дня шахтера в городах Нововолынск (Волынская область) и Червоноград (Львовская область). В Червонограде Президент также пообщается с шахтерской семейной династией АКИМОВЫХ.

Кроме того, запланировано короткое общение Президента с представителями СМИ.

В поездке В.ЮЩЕНКО сопровождает заместитель главы Секретариата Президента Украины Виктор БОНДАРЬ.