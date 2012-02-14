В Запорожье напали с ножом на начальника земельного управления
13:51, 14 февраля 2012Общество
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Сегодня, 14 февраля, в Запорожье совершено покушение на начальника Управления Государственного комитет земельных ресурсов в г. Запорожье Олега ЦВИРКУНА.
Как сообщили УНИАН в руководстве Запорожского главка милиции, преступление совершено сегодня утром на территории Шевченковского района города.
«В результате нападения начальник Запорожского управления Госкомзема госпитализирован с множественными ножевыми ранениями», - рассказали в милиции, отметив, что «по данному факту уже возбуждено уголовное дело по ст.ст. 15 и 115 Уголовного кодекса Украины – «Покушение на убийство».
Обстоятельства совершения преступления и версии правоохранители не разглашают, ссылаясь на тайну следствия.
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