Арабы решили приобрести авиастроительные заводы концерна EADS

Созданная в 2006 году арабская компания Dubai Aerospace намерена купить несколько авиастроительных заводов у европейского концерна EADS, сообщает AFP. В ближайшие несколько лет дубайская компания собирается инвестировать в развитие собственного самолетостроительного бизнеса около 15 миллиардов долларов.

EADS заявила ранее о намерении продать семь своих заводов во Франции, Германии и Великобритании. Об их дальнейшей судьбе станет известно в сентябре.

Решение о продаже принято в рамках программы реструктуризации концерна, которая включает также сокращение рабочих мест.

В июле 2007 года власти Дубая приобрели 3,12 процента акций концерна EADS приблизительно за 600 миллионов евро (на тот момент приблизительно 830 миллионов долларов), став одним из крупнейших акционеров компании.

В феврале 2007 года о намерении продать 7,5 из 22,5 процентов своих акций EADS заявил DaimlerChrysler. Впоследствии с аналогичными заявлениями выступило правительство Франции.

EADS является родительской структурой авиастроительной компании Airbus. Кроме того, EADS принадлежат предприятия по производству вертолетов, истребителей, ракет и транспортных самолетов.

Лента.ру