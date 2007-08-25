В аварии маршрутки Кривой Рог - Ялта один пассажир погиб, все остальные в больнице

В аварии маршрутного микроавтобуса в Крыму один пассажир погиб, водитель да еще 17 пассажиров пострадали.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Департамента ГАИ МВД Украины, дорожно-транспортное происшествие произошло вчера, 24 августа, около 5 часов утра на автодороге Красноперекопск-Симферополь.

Водитель автомобиля "Мersedes Benz 313CDI", двигаясь в направлении Симферополя, не выбрав безопасную скорость и дистанцию, столкнулся с автомобилем "КамАЗ 55102", с прицепом, который двигался в попутном направлении.

В результате ДТП один пассажир микроавтобуса погиб, а водитель и еще 17 пассажиров этого же транспортного средства получили телесные повреждения, с которыми доставлены в Первомайскую ЦРБ.

Микроавтобус перевозил пассажиров на заказ по маршруту "Кривой Рог - Ялта". Количество мест для сидения - 18, фактическое количество пассажиров на момент ДТП - 18.