В Киеве открылась 52-я выставка цветов

В рамках празднования Дня Независимости Украины заместитель главы Киевской городской государственной администрации Виталий ЖУРАВСКИЙ открыл 52-ю городскую выставку цветов.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе КГГА.

«По доброй традиции при участии предприятий коммунального объединения «Киивзеленстрой» и других предприятий и учреждений, которые занимаются зеленым строительством, ландшафтной архитектурой, выращиванием и реализацией цветочной продукции, которые своим трудом приумножают неповторимую красоту древнего Киева, независимой Европейской столицы, в этот прекрасный день сделали действительно праздничный подарок всем киевлянам, подготовив очередную городскую выставку цветов», - сказал В.ЖУРАВСКИЙ.

Он прибавил, что традиция проведения городских выставок цветов была основана в 1953 году, и с того времени такие выставки проводятся в самых живописных местах Киева. Были годы, когда организовывались передвижные выставки. Тогда каждый из районов города создавал свою композицию из цветов на автомашинах, которые передвигались по всему городу.

В нынешней выставке цветов принимают участие коллективы 10-ти районных коммунальных предприятий по содержанию зеленых насаждений, 3 лесопарковых хозяйства «Киивзеленстрой», 2 ботанических сада, агрофирма «Цветы Украины», специализированны предприятия разных форм собственности по выращиванию цветов и цветоводы-любители.

Площадь цветников занимает 2000 кв. м, на которых высажено около 1 млн. шт. цветов разных видов бегоний, агератума, колеуса, сальвии, алисума, целозии и тому подобное.