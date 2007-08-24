Еще четыре украинца стали Героями

Еще четверо украинцев удостоены звания Герой Украины. Соответствующие указы главы государства Виктора ЮЩЕНКО обнародованы на официальном сайте Президента.

В частности, за выдающиеся личные заслуги перед Украинским государством в развитии агропромышленного производства, внедрении прогрессивных технологий и передовых форм ведения хозяйства, многолетний самоотверженный труд Президент присвоил звание Герой Украины с вручением ордена Державы Олегу КРИЖОВАЧУКУ – директору общества «Украина» Пидволочиского района, Тернопольская область.

За выдающиеся личные заслуги перед Украинским государством в развитии национального образования, подготовку высококвалифицированных специалистов, многолетнюю плодотворную научную и педагогическую деятельность присвоено звание Герой Украины с вручением ордена Державы Николаю БАГРОВУ – ректору Таврического национального университета имени В.И.Вернадского, доктору географических наук, профессору, члену-корреспонденту НАН Украины, Автономная Республика Крым.

За выдающиеся трудовые достижения, внедрение передовых форм ведения хозяйства, многолетний самоотверженный труд и активную благотворительную деятельность звание Герой Украины с вручением ордена Державы В.ЮЩЕНКО присвоил Георгию БЕРЕЗОВСКОМУ – директору Сторожинецкого сельскохозяйственного кооператива «Колос», Черновицкая область.

За выдающиеся личные заслуги в перестройке отечественной теплоэнергетики, внедрение новейших технологий, многолетнюю плодотворную научную деятельность звания Герой Украины с вручением ордена Державы удостоен Геннадий ВОРОНОВСКИЙ – председатель правления акционерного общества «Харьковская ТЭЦ–5», доктор технических наук, профессор, член-корреспондент НАН Украины.