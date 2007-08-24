В Саках проходит Фестиваль лечебных грязей

В крымском городе Саки, который славится лечебными свойствами своих грязей, проходит II Фестиваль лечебных грязей.

Как сообщили УНИАН в Сакском горисполкоме, в день открытия, в рамках фестиваля состоялось театрализованное действо «Дыхание веков», конкурс на лучшее представление здравниц «Сакская жемчужина», дефиле грязевого боди-арта, а также демонстрация фильма о праздновании Дня города Саки в этом году.

24 августа в рамках фестиваля пройдут водный праздник «Королевская Регата-2007» (в регате принимают участие команды из Киева, Днепропетровска, Новомосковска, Днепродзержинска, Винницы, Николаева, Херсона, Джанкоя, Саки и других), соревнования по академической гребле, гребле на байдарках и каноэ, показательные выступления по виндсерфингу, спортивным танцам, восточным единоборствам.

25 августа в городе состоится ряд культурных мероприятий и концертов, среди них: викторина по истории грязелечения «Что? Где? Когда?», концерт «Любят песни деревни и села, любят песни большие города…», концерт фольклорных коллективов Севастополя «Сакчанам от севастопольцев - драгоценный жемчуг народного искусства» и т.д.

Итоги «грязевого» фестиваля будут подведены 26 августа. Также в этот день в городе пройдут расширенная торговля сувенирной продукцией и косметическими препаратами из сакской лечебной грязи, конкурс «Королева курорта-2007» и концерт заслуженного коллектива Беларуси, вокально-хореографического ансамбля «Гомий».