Состав правительственной комиссии по расследованию пожара на Херсонщине

Правительственную комиссию по расследования причин возникновения лесного пожара в Херсонской области и выяснению вопросов, касающихся принятых для ее ликвидации мер, возглавил вице-премьер-министр Украины Андрей КЛЮЕВ.

Об этом говорится в размещенном на правительственном портале распоряжении Кабинета Министров Украины №667-р от 22 августа.

Вице-премьер-министр Александр КУЗЬМУК назначен заместителем председателя комиссии.

В состав правительственной комиссии вошли первый заместитель министра по вопросам чрезвычайных ситуаций и по делам защиты населения от последствий Чернобыльской катастрофы Владимир АНТОНЕЦ, первый заместитель министра здравоохранения, главный государственный санитарный врач Украины Сергей БЕРЕЖНОВ, начальник областного управления лесного и охотничьего хозяйства Херсонской области Александр ГЛОД, председатель Херсонского облсовета Владимир ДЕМЁХИН (по согласию), первый заместитель министра внутренних дел Михаил КОРНИЕНКО, первый заместитель министра охраны окружающей природной среды Святослав КУРУЛЕНКО, председатель Цюрупинской райгосадминистрации Владимир ЛЕНЬ, заведующий сектором экспертизы и анализа по вопросам чрезвычайных ситуаций и гражданской защиты населения Секретариата Кабинета Министров Александр ЛОПУШЕНКО (секретарь комиссии), заместитель председателя Голопристанской райгосадминистрации Александр ОНОПРИЕНКО, заместитель министра Кабинета Министров Владимир ПАВЛЕНКО, заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Сергей ПАРАШИН, начальник Главного управления МЧС в Херсонской области Александр ПИКУЛЬ.

Кроме того, в состав комиссии вошли первый заместитель министра по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Григорий СЕМЧУК, председатель Госкомлесхоза Виктор СИВЕЦ, председатель Херсонской облгосадминистрации Борис СИЛЕНКОВ, заместитель председателя СБУ Олег СКЛЯР, первый заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных Сил Украины Николай ЦИЦЮРСКИЙ, начальник управления СБУ в Херсонской области Сергей ЧИЧИРКО, начальник управления внутренних дел в Херсонской области Михаил ЯСЕЛЬСКИЙ.

В комиссию также включен министр по вопросам чрезвычайных ситуаций и по делам защиты населения от последствий Чернобыльской катастрофы Нестор ШУФРИЧ.

Как сообщал УНИАН, премьер-министр Виктор ЯНУКОВИЧ на выездном заседании правительства в Полтаве 22 августа поручил вице-премьер-министрам А.КЛЮЕВУ и А.КУЗЬМУКУ создать правительственную комиссию для выяснения причин лесного пожара в Херсонской области.

«Ситуация неординарная, к ней привлечено много внимания. Нужно разобраться по сути, выяснить причины пожара и проанализировать реакцию МЧС и местных властей", - сказал В.ЯНУКОВИЧ и предложил включить в состав комиссии представителей Министерства внутренних дел и Секретариата Президента.