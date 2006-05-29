В Киеве возле станции метро «Арсенальная» упал биг-борд: травмирована женщина

Сегодня днем в Киеве возле станции метро «Арсенальная» в подземный переход упала металлическая рекламная конструкция и травмировала молодую женщину.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в оперативной группе Печерского управления МВД Украины в городе Киеве, сотрудники прибывшие к месту происшествия, по предварительным визуальным выводам, конструкция высотой около 7 метров упала под натиском порыва ветра, поскольку ее крепления входят в землю приблизительно на 10-12 см.

Травмированная женщина госпитализирована в одну из больниц Киева. Владелец биг-борда устанавливается