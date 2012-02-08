Толщина льда в Керченском проливе достигла 30 см

Толщина льда в Керченском проливе, который разделяет территории Украины и России, достигает 30 см, переправа «Крым - Кавказ» может возобновить работу только после уменьшения скорости штормового ветра на полуострове, который второй день достигает 30 м/с.

«Движения на канале сейчас нет… Мы не работаем из-за штормового ветра, плюс еще пролив покрыт льдом с торосами. Толщина льда в пределах 30 сантиметров. Когда ветер "упадет", мы с этим льдом справимся, если не будет подвижки. Если начнется подвижка льда в проливе, то и мы будем стоять», - сказал руководитель государственной судоходной компании «Керченская паромная переправа» Николай КОВИРНИЧЕНКО корреспонденту УНИАН по телефону.

В этом году из-за непогоды паромы между Крымом и Россией не ходили шесть суток, в том числе 7-8 февраля.