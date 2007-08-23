Симоненко отдаст детям дворцы Ющенко и Януковичу

Государственные дачи и дома, которыми пользуются украинские чиновники, не следует продавать так называемой бизнес-элите, а вместо этого их нужно передать в собственность украинскому народу.

Об этом заявил в Днепропетровске лидер украинских коммунистов Петр Симоненко, сообщает Лига со ссылкой на пресс-службу Компартии.

Симоненко отметил, что президентские резиденции, государственные дачи, санатории, дома отдыха, которые находятся в ведении Государственного управления делами, "надо не продавать своим кумовьям и сватам, а передать в пользование тем, кому они принадлежат по праву - народу Украины".

Он также подчеркнул, что предложил президенту и правительству конкретные меры по реорганизации Госуправления делами в Государственный комитет по охране материнства и детства с передачей в ведение этого комитета всей инфраструктуры Госуправления делами.

"Я уверен, что наш лозунг "Дворцы - детям" соответствует реальным нуждам общества", - заявил Симоненко.

"Именно поэтому действия коммунистов будут направлены на создание разветвленной системы охраны материнства и детства, а в бывших госрезиденциях и чиновничьих дворцах будут отдыхать и лечиться дети больные церебральным параличом, туберкулезом, все кто нуждается во внимании и заботе государства", - пообещал лидер КПУ.

Ранее Симоненко отметил, что избирательная программа Компартии - это "альтернативная стратегическая программа развития страны", основанная на новой редакции Конституции, предусматривающей переход к реальному народовластию.

Украинская правда