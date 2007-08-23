Один из офицеров, подорвавшихся на мине, умер в госпитале

Умер один из пяти офицеров 25-й отдельной парашютно-десантной бригады, пострадавших в результате взрыва мины 17 августа на полигоне в поселке Гвардейское Днепропетровской области.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства обороны, об этом сказал министр обороны Анатолий ГРИЦЕНКО, который находится сегодня с рабочей поездкой в Житомирской области.

«К сожалению, вчера, приблизительно в 17 часов мы потеряли командира 3-й самоходной артиллерийской батареи капитана Олега СТЕЛЬМАШЕНКО, который в результате взрыва получил политравму, не совместимую с жизнью», - сообщил министр.

«Сегодня тело офицера будет доставлено самолетом по месту жительства для его захоронения. Состояние здоровья остальных пострадавших, по словам военных медиков, не вызывает обеспокоенности. После празднования Дня Независимости они будут выписаны домой», - сообщил он.

А.ГРИЦЕНКО выразил соболезнования родным, близким и сослуживцам капитана О.СТЕЛЬМАШЕНКО и отметил, что в причинах взрыва не было человеческого фактора.

«Взрыв произошел во время проведения учений на полигоне в поселке Гвардейское в Днепропетровской области. Расследование даст информацию о причине, по которой произошло это чрезвычайное происшествие. Предварительно можно сказать, что офицеры действовали в соответствии с инструкцией, но по неизвестным причинам произошло то, чего не должно было произойти», - отметил А.ГРИЦЕНКО.

По словам министра обороны, сразу было принято решение о доставке пострадавших в Киев в Военно-медицинский клинический центр Министерства обороны Украины, который был открыт недавно на базе Главного военного клинического госпиталя. Здесь им была оказана квалифицированная медицинская помощь лучшими специалистами.

«Офицеры действовали правильно. Как только станут известны результаты расследования, мы их обнародуем», - пообещал министр.