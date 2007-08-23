У Шуфрича прибавилось работы: горят леса на Днепропетровщине

Вчера ориентировочно в 19.40 в Васильковском районе Днепропетровской области в хвойном лесу возник пожар на площади около 50 га.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций, в результате высокой температуры воздуха и усиления ветра с 20-ти часов площадь пожара увеличилась до 170 га, из них до 75 га – верховой пал.

В 21.30 пожар локализовали. Жертв и пострадавших нет. Огнем повреженно 40 кв. м кровли жилого дома и уничтожено надворное деревянное сооружение и 10 тонн сена частного хозяйства, расположенного близ леса.

Причина пожара устанавливается.

К гашению пожару привлечены 211 человек и 44 единицы техники. На месте происшествия работает оперативная группа Главного управления МЧС в Днепропетровской области.