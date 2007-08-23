Cегодня в Украине отмечают праздник Государственного Флага

Сегодня в Украине отмечают праздник Государственного Флага.

Впервые над Украиной сине-желтый стяг подняли 17 лет тому назад. На официальном же уровне праздник внедрили 3 года назад.

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО по случаю Дня Государственного флага, начиная с 10-и утра, примет участие в церемониях возложения цветов к памятникам Князю Владимиру, Тарасу Шевченко, Михаилу Грушевскому, могиле Неизвестного солдата, памятному знаку «Жертвам Голодомора 1932-33 гг.».