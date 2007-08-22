Кто ”заложил взрывчатку” под газету Ахметова?

Сегодня, 22 августа, генеральный прокурор Украины Александр МЕДВЕДЬКО в связи с обращением коллектива газеты «Сегодня» о заминировании помещения редакции поручил прокурору Киева провести проверку по этому факту.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры.

По данным пресс-службы, при осмотре места происшествия работники правоохранительных органов никаких взрывных устройств в помещении редакции газеты «Сегодня» не выявили.

Учитывая это, генпрокурор дал указание возбудить уголовное дело по факту преступления, предусмотренного статьей 259 Уголовного кодекса Украины (заведомо неправдивое сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожение или повреждение объектов собственности).