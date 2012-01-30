СМИ: Новые положения по роялти в НК нарушают конституционные права

Исключение роялти из доходов предпринимателей является нарушением конституционных прав граждан Украины на права интеллектуальной собственности, пишетЗеркало недели. Каждый гражданин имеет право владеть, пользоваться и распоряжаться результатами своей интеллектуальной, творческой деятельности (ст. 41 Конституции).

Например, предприниматель владеет патентом на изобретение. В связи с этим он может пользоваться изобретением, например, использовать при производстве собственной продукции. Однако предприниматель ущемлен в праве распоряжаться имущественными правами на изобретение. Это ущемление прав проявляется в том, что предприниматель не может получить доход от предоставленной лицензии на использование изобретения.

Таким образом, владельцы охранных документов на изобретение, являющиеся предпринимателями, осуществляющими деятельность на упрощенной системе налогообложения, не могут извлекать доход от предоставления лицензий на использования объектов права интеллектуальной собственности.

А ведь, кроме владельца охранного документа, никто другой не может предоставить лицензию на использование объектов права интеллектуальной собственности и, следовательно, получить доход от этого вида деятельности. А нет доходов у граждан — нет и поступлений в бюджет.

Во-вторых, исключение роялти из доходов предпринимателей является нарушением конституционных прав граждан Украины на предпринимательскую деятельность, которая не запрещена законом (ст. 42 Конституции). Кроме того, свобода предпринимательской деятельности — основной принцип гражданского законодательства (ст. 3 Гражданского кодекса — далее ГК). Остановимся на нескольких примерах нарушения прав граждан Украины на предпринимательскую деятельность.

До 1 января 2012 г. предприниматель мог получать доход в виде роялти, заключая с пользователями компьютерной программы лицензионный договор. После этой даты он не может получить роялти по лицензионному договору. Начиная с начала года лицензионный договор должен заключаться не от имени предпринимателя, а от физического лица. Однако в этом случае доход является систематическим, что служит поводом для Государственной налоговой инспекции настаивать на осуществлении этого вида деятельности от лица предпринимателя. Круг замкнулся: для того чтобы получать роялти, лицензионный договор должен заключаться от имени физического лица, однако при систематическом получении роялти автору необходимо быть предпринимателем.