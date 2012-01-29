Сельский председатель погорел на взятке свыше 100 тыс. грн

Прокурором Винницкой области возбуждено уголовное дело относительно сельского председателя и члена исполнительного комитета сельского совета в Литинском районе за вымогание и получение 103 тыс. грн. взятки.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Винницкой области.

Установлено, что сельский председатель, будучи служебным лицом органа местного самоуправления, действуя преднамеренно, совместно с членом исполнительного комитета сельского совета требовал и получил взятку в сумме 103 тыс. гривен за содействие в предоставлении в собственность земельных участков площадью 1 га и 0,12 га.

После проверки заявлений двух граждан относительно вымогания у них и получения взятки этими должностными лицами возбуждено уголовное дело относительно сельского председателя по ч. 3 ст. 368 УК Украины и члена исполнительного комитета этого же совета по ч. 5 ст. 27 и ч. 3 ст. 368 УК Украины.