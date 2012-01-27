Украинским школьникам светят дополнительные каникулы

Министерство образования и науки Украины издало приказ о введении с понедельника, 30 января, каникул для средних учебных заведений в связи с ожидающимся резким снижением температуры в Украине.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил первый вице-премьер Андрей КЛЮЕВ в ходе селекторного совещания, посвященного вопросам готовности регионов к аномальным холодам.

«Минобразования уже подготовило приказ. И если там температура будет ниже 20 градусов, там идем на каникулы. Дети – это святое», - сказал первый вице-премьер.

Министр образования и науки Дмитрий ТАБАЧНИК сообщил, что соответствующий приказ министерство издало сегодня. Он уточнил, что рекомендовано объявить каникулы для средних учебных заведений в регионах, где ожидается снижение температуры ниже 20 градусов мороза.

При этом дошкольные учебные заведения будут работать в обычном режиме.