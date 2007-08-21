Чем займётся Государственное агентство сопровождения инвестпроектов

Министерство регионального развития и строительства инициирует создание Государственного агентства сопровождения инвестиционных проектов.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе министерства.

Согласно сообщению, 17 августа т.г. на заседании рабочей группы Минрегионстроя по вопросам подготовки к проведению Евро-2012 заместитель министра Игорь СОКОЛОВ отметил, что необходимо создать Государственное агентство сопровождения инвестиционных проектов, которое будет осуществлять единую, четкую инвестиционную политику и которое будет гарантировать инвесторам ее стабильность.

Кроме того, члены рабочей группы высказали предложение относительно молодежных городков, строительство которых позволит разместить участников чемпионата Евро-2012 в Украине, а в дальнейшем их будут использоваться в качестве социального жилья.

При этом члены рабочей группы решили составить перечень памятников архитектуры, объектов историко-культурного наследия Киева, Донецка, Днепропетровска, Львова, Одессы, Харькова и объектов инфраструктуры туристической сферы, которые будут использованы для формирования туристических маршрутов и обслуживания туристов и гостей при проведении чемпионата по футболу.

Все предоставленные предложения в ближайшее время будут доработаны и переданы для рассмотрения Минрегионстроя.