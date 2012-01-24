Львовяне снова протестуют под горсоветом

Сегодня во Львове прошла очередная акция протеста против введения в городе новой транспортной схемы.

Как передает корреспондент УНИАН, более сотни жителей Львова собралась под стенами городского совета Львова с плакатами: „Хватит издеваться над народом!”; „Старые маршруты: любим вас, помним, ценим”; „Нова транспортная схема города – почувствуй себя туристом”; „Благодарим мэра Садового за то, что не можем доехать домой!”.

Участники акции требовали ликвидации введенной с 1 января транспортной схемы и возобновления старой схемы движения общественного транспорта в городе.

Они заявили, что в случае неудовлетворения их требований отменить новую транспортную схему „из-за которой в городе создался транспортный коллапс”, львовяне будут собираться каждую неделю под стенами городского совета и будут требовать отставки мэра Львова Андрея САДОВОГО.

Как сообщал УНИАН, 17 января во Львове возле городского совета прошла первая акция протеста жителей города против введенной с 1 января новой транспортной схемы.

См. Транспортный коллапс во Львове: губернатор ездит на маршрутках, горожане ходят пешком