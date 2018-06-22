Транспортный коллапс во Львове: губернатор ездит на маршрутках, горожане ходят пешком

Львовский губернатор полчаса ждал маршрутку, в соцсетях появились открытые группы «Спасибі меру Садовому за те, що пішки йду додому», под стенами мэрии собрался митинг, участники которого пообещали, что «сегодня пришли с плакатами, а завтра выйдут с автоматами». Это – реакция на внедрение во Львове новой транспортной схемы. Львовяне с ужасом ожидали внедрения с 1 января новой транспортной схемы в городе – и не ошиблись. Транспортный коллапс, который с начала года лихорадит Львов, превзошел самые смелые прогнозы пессимистов: количество маршрутов сократились, «спальные» районы города оказались, фактически, отрезанными от центра, чтобы добраться на работу, приходится тратить вдвое больше времени… При этом горожанам приготовили еще и финансовый «сюрприз»: отменено большинство прямых маршрутов из одного конца города в другой (таким способом авторы нововведения якобы „разгрузили” центр города от транспорта), а потому львовянам не остается ничего иного, как ехать с несколькими пересадками, и при этом вместо 2 гривен на проезд тратить 4 или же даже и 6 в один конец, чтобы добраться на работу.

Январские морозы и традиционная гололедица на львовских улицах - все это еще больше «подогрело» настроения львовян, которые часами простаивают на остановках (на маршрутах сократились количество автобусов), или же вынуждены пешком добираться до работы, рискуя со скользких тротуаров попасть в травмопункты. К слову, с начала года на львовских улицах, по данным медиков, уже травмировались больше двух сотен прохожих!

Львов годами „славився” своим общественным транспортом: в часы пик пассажиры штурмовали трамваи и „быдловозы” (как окрестили маршрутки во Львове из-за постоянной переполненности и неприспособленности к пассажирским перевозкам) и, вкусно обзывая друг друга, пролагали путь к взлелеянному в мечтах салону локтями. Выживал (оказывался в салоне) более сильный, то есть мужчины и будущее нации со студенческими рюкзакми. Пенсионеры и женщины гроздьями „свисали” с подножек пытаясь втиснуться в середину, постепенно „отпадая”, едва водитель начинал движение, плюя на технику безопасности.

Теперь это, благодаря "беспокойству" львовской власти, уже в прошлом. О пассажирах Львова, как горожанах, так и гостях города "позаботились". Они этого не хотели, но кто же их спрашивал. Теперь во Львове воцарился здоровый дух в здоровом теле: новая транспортная сеть сплотила людей и вместо до недавнего времени привычного на остановках „Корова, ты куда прешься!, или же „Козел, не суй свои рога, уже места нет!” - львовяне дружно и сплоченно на все корки ругают мэра Садового, перевозчиков, „дурака, который это все придумал” и водителей маршруток, что стали для пассажиров козлами отпущения. Последние уже даже не огрызают на упреки пассажиров, после того, как на Крещение толпа рассвирепевших львовян, которая больше часа не могла уехать из центра города на Сихивский массив, едва не опрокинула маршрутку. А водителю мужчины рвались натолочь морду за то, что тот неосмотрительно бросил, мол, „график движения - это не его головная боль...” Да и физически львовяне теперь стали более здоровыми и закаленными – утренняя пробежка на работу и перемещение по городу пешком, постепенно охватывают все слои населения. И если раньше в центре города было – не проехать, то теперь, тяжело пройти. Вот такое образовалось броуновское движение на улицах Львова.

Естественно, всем умело пользуется молодежь. Мой сын-студент взял себе за привычку опаздывать на лекции в университете, а на мои „наезды”, с нескрываемой иронией объясняет, что доезжать до университета ему отныне приходится с тремя пересадками, а он „не руководит графиками транспорта”, который ездит когда хочет. На мое замечание, мол, выходить из дома следует раньше, возражает, что „из-за чьей-то глупой головы он меньше спать не собирается...”, еще и добавляет, мол, преподаватели и сами теперь часто опаздывают.

Верю. Потому что сама теперь еду на работу тремя маршрутками (6 гривен), раньше ехала одной (2 гривни). „До того” – на работу добиралась за 20 минут „после” – имею удовольствие любоваться пейзажами родного Львова от 45 минут до часа галопом по остановкам трех маршрутов, а если пешком – полтора часа быстрым шагом.

Львовяне, конечно, не одесситы, но шутить умеют и с юмором у них также все в порядке. В ответ на введение во Львове новой транспортной схемы они мобилизировались в социальных сетях. В Facebook и Vkontakte появились открытые группы «Спасибі меру Садовому за те, що пішки йду додому», участники которых делятся информацией о наиболее проблемных маршрутах и шутят над нововведениями. На стендах остановок общественного транспорта, где городская власть обещала вывешивать новые схемы движения общественного транспорта (обещанного три года ждут!), талантливые анонимные "сторонники" транспортных нововведений расклеили самодельные плакаты с изображением задницы и кривой надписью: „Нова транспортная система сделана через задницу». Иностранные туристы радуются и фотографируют.

Прошли праздники и львовяне поняли, что мэрия не шутит: обещанные корректировки никто не вносит, а на горячий телефон 1580 городского совета дозвониться все равно, что до небесной канцелярии, потому 17 января вышли под стены мэрии на пикет.

Сотни львовян, скандируя лозунг «Спасибі меру Садовому за те, що пішки йду додому!», развернули плакаты с надписями: «Авто чиновников - за пределы Львова»; «Садовой, буржуйский шут, верни старый маршрут!»; «Щоб доїхати додому, брати треба компас і карту мати»; «Новая транспортная система сделана через задницу»; «Садовый, дай 2 гривни на маршрутку»; «Львовяне - не дураки, дураки - при власти». Протестующие требовали вернуть старую транспортную схему и чтобы к ним вышли „отцы” нового транспортного творения.

Должностные лица мэрии из окон на пикет глядели, но не вышли. Потоптавшись на морозе, пикетчики разошлись, пообещав власти через неделю, то есть сегодня, опять собраться у стен мэрии. «Сегодня мы с плакатами, а завтра с автоматами», - заявила в завершение пикета активистка протестной акции Ярина Волошин.

Похоже, нововведение городской власти достало не только рядовых граждан, но и властей предержащих. Сам губернатор Михаил Костюк услышал недовольный глас народа и даже лично проехался в маршрутках, чтобы убедиться, какие они, преимущества новой транспортной сети.

„Путешествие губернатора началась около 7 утра в микрорайоне Рясне -2. Там он сел на маршрутку № 49 и проехался до пригородного вокзала. От вокзала Михаил Костюк собирался добраться до улицы Подвальной, а оттуда – к своему рабочему месту на Винниченко, 18. Тут он столкнулся с определенными проблемами, поскольку автобуса радиального маршрута 2-а пришлось ждать более получаса. Потом приехали две машины, и Михаил Костюк, сев в одну из них, добрался на Подвальную. Водитель одного из автобусов 2-а свое опоздание объяснил тем, что дорога скользкая, а у него до сих пор летние шины. Делясь впечатлениями от путешествия, председатель ОГА отметил, что ему было «достаточно приятно, такое впечатление, будто вернулся в прошлое на 20 лет», - вот так зафиксировала путешествие львовского губернатора его пресс-служба.

Что касается творцов этого транспортного чуда, которое так неожиданно упало на головы львовян, то депутаты выяснили, что французская фирма «Луиз Бергер», которая выиграла грант на разработку транспортной схемы во Львове, до львовского проекта никогда не работала с городским транспортом.

Комментируя УНИАН причины, которые привели к транспортному коллапсу во Львове, депутат Львовского городского совета Андрей Якимов отметил, что „проблема - комплексная и вызвана рядом факторов, в частности, – ошибками, которые были допущены исполнительной властью в процессе разработки и внедрения новой транспортной системы”.

„Прежде всего, огромной ошибкой был выбор генподрядчика. Ведь французская компания «Луис Бергер» не имеет опыта работы в сфере разработки маршрутных систем общественного транспорта. До сих пор компания работала исключительно с проектированием железнодорожных дорог, автострад, мостов, о чем говорится на ее официальной странице”, - отметил депутат.

Также, он считает ошибкой неграмотную информационную кампанию среди жителей города.

„Информация о нововведении была распространена поздно и в недостаточном объеме. По моему мнению, стоило провести несколько профессиональных и общественных слушаний, водить систему постепенно или же провести эксперимент предварительно - до введения системы в действие, чтобы жители могли выразить свои замечания и пожелания. То, что сделала власть города – это просто верх халатности и некомпетентности”, - убежден Андрей Якимов.

Он также отметил, что тендерная процедура для перевозчиков была проведена непрофессионально, а сам тендер состоялся за три дня до введения системы – 28 декабря 2011 года. Из-за спешки компании-перевозчики оказались неготовы к работе, а организаторы тендера не провели грамотной проверки потенциальных перевозчиков. Победителями стали компании: ЛК АТП-1, АТП - 14630, ТзОВ «Міра і К», ТзОВ «Фіакр Львів». Как следствие, 1 января 2012 года на улице Львова не выехало большинство машин. О новых и добротных машинах сейчас и речи не идет. Перевозчики прямо заявляют, что при стоимости проезда 2 гривни, нельзя говорить об обновлении подвижного состава. Таким образом управление транспорта и связи постфактум обнаруживает и исправляет проблемы и недостатки, хотя это должны были сделать уже давно – еще до введения новой транспортной системы.

„Нова система действует уже три недели, а ее недостатки до сих пор не исправлены. Горячие линии, на которые львовянам предлагают обращаться со своими замечаниями, не работают. С 21 января транспортная система должна была быть исправлена, но жители опять не получают об этом информации. В частности я, как депутат Львовского городского совета, через Интернет получил сообщение о внесенных изменениях в эту транспортную схему. То есть руководство управления транспорта и связи, очевидно, думает, что достаточно просто поместить информацию на странице Львовского городского совета, и это невзирая на то, что многие львовяне не имеют доступа к Интернету. «Горячие» телефонные линии практически не работают. А власть не реагирует на критику жителей и делает все по-своему. Таким образом, из-за неграмотности, непрофессионализма и халатности исполнительной власти Львов с начала года живет в хаосе, а страдают от этого рядовые жители”, - вот так расценивает депутат Львовского городского совета новую транспортную схему Львова.

Сегодня львовяне опять выйдут массовым пикетом под стены городского совета требовать возвращения старой схемы движения транспорта, однако, прислушается ли к рядовым пассажирам власть, которая маршрутками не пользуется, – время покажет.

Вчерашнее заявление львовских перевозчиков, переданное в СМИ, в которой они извиняются перед львовянами, оставляет мало надежд на то, что на Львов - жемчужину Европы и город, который принимает Евро-2012, таки осенит суперовая транспортная эра, когда маршрутки будут ездить согласно графику, а чтобы добраться до центра города, не нужно будет пользоваться несколькими видами транспорта.

„Признаем, что процесс внедрения реформы был существенно затруднен и принес достаточно много неудобств жителям и гостям Львова. Это вызвано как масштабом изменений, так и временной несогласованностью действий между перевозчиками и городским управлением транспорта. Мы просим прощения у львовян и гостей города за все неудобства, связанные с внедрением реформы. Реформы - это всегда временные неудобства в начале. Однако, конечная цель - качественные услуги, которых заслуживают дьвовяне”, - вот такое заявление „с уважением и пониманием” обнародовали перевозчики города Львова.

И все же Львов не теряет надежды на решение транспортного коллапса. „Contra spem spero!”, - как говорила Леся Украинка.

Ксения Нестеренко, собкор УНИАН во Львове