Депутат перечислил, чьи отпечатки пальцев нужны обязательно

Народный депутат Украины Олег ТИЩЕНКО (фракция “БЮТ-Батькивщина”) внес на рассмотрение Верховной Рады Украины проект закона «Об идентификации человека путем дактилоскопии» (№9732), которым предлагается ввести обязательную дактилоскопию для отдельных категорий граждан.

В законопроекте, размещенном на официальном сайте Верховной Рады Украины, содержится определение, что дактилоскопия – изучение узоров кожи человека на отдельных частях тела, позволяющее установить особенности и принадлежность отпечатков кожи именно конкретного человека.

Предусмотрено, что дактилоскопия является обязательной для таких категорий лиц: иностранцев, которые обратились за предоставлением убежища или статуса беженцев в Украине; иностранцев, которые незаконно пересекли государственную границу и (или) незаконно находятся на территории Украины; лиц, которые из-за состояния здоровья или по возрасту не в состоянии сообщить личные данные; лиц, для которых установить указанные данные иным образом невозможно; лиц, которые выразили желание занимать должности в органах государственной власти и/или местного самоуправления; лиц, подозреваемых в совершении преступления, обвиненные за совершение преступления или осужденные за совершение преступления; бездомных граждан, беспризорных детей, детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки; лиц, подозреваемых в бродяжничестве; подвергнутых административному аресту и других лиц, если это прямо предусмотрено законом.

В соответствии с законопроектом, дактилоскопия проводится путем сбора отпечатков всех пальцев рук, а если получить информацию об особенностях узоров пальцев рук невозможно, проводится дактилоскопия ладоней рук, губ, ступней ног или пальцев ног по выбору лица, в отношении которого проводится дактилоскопия.

Также законопроектом предусмотрено, что человек по собственному желанию может обратиться к уполномоченным органам с просьбой осуществить дактилоскопию.

Предлагается ввести дактилоскопические карточки, в которых, кроме сведений об отпечатках узоров кожи человека на отдельных частях тела, по возможности указывается информация о фамилии, имени и отчестве лица, его дате и месте рождения. Дактилоскопические карточки вносятся в единый дактилоскопический реестр. Создание, функционирование, порядок внесения сведений, своевременная актуализация и получение из него информации устанавливается Кабинетом министров Украины.

В соответствии с законопроектом, дактилоскопические данные человека считаются конфиденциальной информацией, которая охраняется законом.

Проектом также предусмотрено, что использование дактилоскопической информации осуществляется при условии сохранения ее конфиденциальности для посторонних лиц и в случаях, прямо предусмотренных законом, в частности: идентификации человека, который по состоянию своего здоровья или по возрасту не в состоянии сообщить данные о своей личности; с целью раскрытия, расследования, предупреждения преступлений; подтверждение личности; розыска людей, пропавших без вести; дактилоскопической проверки и в других случаях, предусмотренных законом.