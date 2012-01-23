Пикетировать Азарова придут коты и собаки

В социальной сети Facebook объявлена акция в защиту бездомных животных "Stop it!". Ее участники намерены привести с собой кошек и собак под здание Кабинета министров Украины, чтобы вместе призвать чиновников остановить и предотвратить убийства зверей.

В частности, как сообщили Gazeta.ua в Национальном экологическом центре Украины, активисты призвали всех граждан, "неравнодушных к боли и страданиям невинных живых существ", прийти 25 января на 9.30 к зданию Кабмина в Киеве и выдвинуть свои требования для пресечения зоогеноцида.

"Жестокое отношение к беспризорным собакам и котам в Украине уже стало черной визитной карточкой нашей страны. Европейские и мировые СМИ регулярно распространяют информацию о том, какими варварскими методами решается проблема бездомных животных в крупнейшей европейской стране: яд и передвижные крематории вместо содержания в приютах и ​​стерилизации - методов, приемлемых в цивилизованном мире", - отметили общественные деятели.

Они заверили, что в Европе ширятся акции с возмущениями по поводу того, что происходит в Украине, и требованиями применить к нашей стране международные санкции.

"Однако, вопреки позиции мировой общественности, украинская власть сегодня дерзко пытается пойти "еще дальше" и законодательно легализовать массовое убийство. Такие действия способны окончательно перечеркнуть остатки позитивного имиджа Украины в мире и поставить нашу страну в один ряд со странами наиболее дикарских режимов", - отметили активисты.