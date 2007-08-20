Формирование уставного фонда «Укратомпрома» приостановили

Формирование уставного фонда Государственного концерна «Укратомпром» в настоящий момент приостановлено.

Об этом интервью УНИАН сообщил заместитель министра топлива и энергетики Украины Юрий НЕДАШКОВСКИЙ, отвечая на вопрос, как выполняется указ Президента Украины от 13 августа об отмене постановлений Кабинета Министров о создании концерна и принятии его Устава.

"Что касается деятельности концерна, то, наверное, в этой ситуации возможна только деятельность, установленная законодательством для процедур ликвидации", - отметил Ю.НЕДАШКОВСКИЙ.

Замминистра добавил, что указ должен выполняться еще до его рассмотрения в Конституционном Суде.

Комментируя корреспонденту УНИАН, каковы механизмы выполнения этого указа, Ю.НЕДАШКОВСКИЙ заявил: "Диапазон возможных решений достаточно широк - от открытия процедуры ликвидации концерна в соответствии с Хозяйственным кодексом до отмены наиболее спорных положений в остановленных постановлениях правительства, которые, собственно, и вызвали появление этого указа. В первую очередь - положений, связанных с передачей в уставный фонд концерна практически всего имущества ядерной энергетики и промышленности Украины".

Ранее пресс-секретарь Министерства топлива и энергетики Константин БОРОДИН заявлял ряду СМИ, что указ Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО по приостановлению постановлений правительства, предполагающих создание Государственного концерна "Укратомпром", на практике реализовать невозможно. По словам К.БОРОДИНА, "Укратомпром" уже создан и работает, его Устав утвержден и зарегистрирован, уставный фонд сформирован, концерну переданы полномочия по управлению корпоративными правами государства в предприятиях атомно-промышленного комплекса.

Как сообщал УНИАН, Президент В.ЮЩЕНКО указом №706 от 13 августа т.г. приостановил действие постановлений Кабинета Министров Украины о создании Государственного концерна «Укратомпром».

По мнению Президента, передача в уставный фонд «Укратомпрома» государственных предприятий НАЭК «Энергоатом», ГП «Восточный горно-обогатительный комбинат», ГП «Смолы» и др., которые согласно Закону «О перечне объектов государственной собственности, не подлежащих приватизации», не подлежат приватизации, создает условия для отчуждения из госсобственности этих предприятий, поскольку уставом госконцерна предусмотрено пользование активами указанных предприятий на принципах полного хозяйственного ведения.

Справка УНИАН. 29 декабря 2006 года правительство приняло решение создать концерн "Укратомпром" для организации элементов незамкнутого цикла производства ядерного топлива в Украине. Предполагалось, что в Государственный концерн «Укратомпром» войдут шесть государственных предприятий и четыре научно-исследовательских института.

В перечень участников концерна были включены: ГП "Национальная атомная энергогенерирующая компания "Энергоатом", ГП "Восточный горно-обогатительный комбинат" (добыча, переработка урановой руды, г. Желтые Воды, Днепропетровская обл.), ГП "Дирекция предприятия, строящегося на базе Новокостантиновского месторождения урановых руд", ГП «Смолы» (выпускает смолы для переработки урановой руды, г. Днепродзержинск), ГП "Днепропетровский завод прецизионных труб", а также ГП “Украинский научно-исследовательский и проектно-разведывательный институт промышленной технологии” (Желтые Воды).

Позже Кабинет Министров дополнил перечень участников Государственного концерна «Укратомпром» компанией ОАО «Турбоатом».

В состав концерна предполагалось также включить ОАО "Киевский научно-исследовательский и проектно-конструкторский институт "Энергопроект", ОАО "Харьковский научно-исследовательский и проектно-конструкторский институт "Энергопроект" и ОАО "Научно-исследовательский и проектно-конструкторский институт атомного и энергетического насосостроения" (г. Сумы), а также ГП "Цирконий", после возобновления платежеспособности.

Постановлением правительства №456 от 14 марта 2007 г. был утвержден устав Государственного концерна «Укратомпром».

Генеральным директором концерна назначен президент «Энергоатома» Андрей ДЕРКАЧ.