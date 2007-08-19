Сегодня - один из 12 наибольших христианских праздников

Православные христиане сегодня, 19 августа, празднуют Преображение Господнее.

Это один из 12 наибольших христианских праздников. В народе этот праздник еще называют Яблочный Спас.

В этот день Иисус представил апостолам свою божественную силу. Он повел апостолов на гору Фавор и там преобразився: его лицо засияло, а одежда стала белой, "как свет". Также апостолы увидели пророков Илью и Моисея, которые разговаривали с Христом. Сегодня праздник напоминает людям о необходимости меняться духовно.

В этот день святят яблоки и другие плоды нового урожая и встречают осень.