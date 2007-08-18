Завершил работу Патриарший Собор Украинской греко-католической церкви

В Киеве завершила работу IV сессия Патриаршего Собора Украинской греко-католической церкви на тему: “Молодежь в Церкви третьего тысячелетия”.

Как сообщили УНИАН в пресс-центре Патриаршего Собора УГКЦ, сессия проходила в Пуще-Водице под Киевом с 13 до 17 августа 2007 года.

На сессию прибыло 180 делегатов из 13 стран мира из всех епархий УГКЦ из Украины, Западной Европы, Австралии и Америки, а также России и Казахстана. Самый молодой участник собора - 16 лет - приехал из Одесско-Крымского экзархата. Самому старому участнику, который приехал из Канады, на время проведения собора исполнилось 75 лет.

Торжественное открытие собора состоялось 13 августа молебном к Святому Равноапостольному Владимиру на Владимирской горке в Киеве. Таким способом Украинская греко-католическая церковь не только отметила очередную годовщину крещения Украины, но и продемонстрировала, что она является “Церковью Киевской традиции”, которая берет свое начало от 988 года, со времени крещения Киевской Руси.

Каждый день собора был посвящен отдельной теме: призвание молодежи и современная ситуация, молодежное душпастырство, способы его реализации и структуры молодежного апостолята.

Во время собора действовало шесть секций: духовная формация и моральное воспитание; социальные проблемы и социальное служение; образование и академическое душпастырство; молодежные христианские организации, движения и сообщества; молодежь в парафии, военное и медицинское капеланство; межконфессиональный диалог – современный вызов молодежи. В каждой секции были проработаны соответствующие предложения, которые вынесли на рассмотрение делегатов собора.

В завершение IV сессии Патриаршего Собора УГКЦ состоялось итоговое пленарное заседание, на котором была принята резолюция собора.