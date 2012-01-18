Рабочий "заминировал" завод, требуя выплаты зарплаты

В Донецке правоохранители возбудили уголовное дело против бывшего рабочего завода «Точмаш», который сообщил милиции о ложном заминировании завода, требуя выплаты долгов по зарплате.

Об этом УНИАН сегодня сообщили в пресс-службе Донецкого городского управления милиции.

В сообщении напомнили, что накануне новогодних праздников, 30 декабря 2011 года, в дежурную часть Киевского райотдела милиции г. Донецка поступило сообщение о том, что заминировано здание заводоуправления ОАО «Точмаш».

На место происшествия сразу направилась следственно-оперативная группа, а также наряды государственной службы охраны и группа взрывотехников. Территория была обследована с применением спецтехники, однако взрывное устройство так и не обнаружили.

В тот же день правоохранители установили, что неизвестный позвонил в милицию с таксофона, находящегося на пересечении улиц Артема и Россини. Текст сообщения о подготовке взрыва указывал на то, что «минера» следует искать среди работников завода. Мужчина сказал примерно следующее: «Если в течение недели не вернут долги по зарплате, то здание будет подорвано».

Сотрудники милиции начали отрабатывать круг подозреваемых, и 11 января оперативники установили анонима. Выяснилось, что к противозаконным мерам воздействия решил прибегнуть 52-летний бывший рабочий «Точмаша», в отношении него избрана мера пресечения – подписка о невыезде.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.259 УК Украины (Заведомо ложное сообщение о подготовке взрыва), максимальное наказание, грозящее «лжеминеру», - до 5 лет ограничения свободы.