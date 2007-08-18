Ющенко возвращается в Киев

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО завершил однодневную рабочую поездку в Полтавскую область и отбыл в Киев.

Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Как сообщал УНИАН, сегодня в Полтавской области В.ЮЩЕНКО посетил Национальную Сорочинскую ярмарку, а также дал пресс-конференцию для СМИ.

Президент Украины отметил высокий уровень представительства нынешней Национальной Сорочинской ярмарки и возрастающую ее роль в популяризации отечественной продукции. Об этом он сказал сегодня в интервью журналистам после осмотра ряда экспозиций ярмарки.

«С каждым годом ярмарка становится интереснее», – сказал Президент, отметив, что речь идет безусловно о ее расширении и демонстрации самой разнообразной украинской продукции: от гуманитарной и этнической тематики до технического оборудования.

Глава государства также обратил внимание на рост количества постоянных участников ярмарки. «Думаю, через эту призму как раз и формируется перспектива данного проекта», – сказал В.ЮЩЕНКО.

Президент отметил, что Сорочинская ярмарка безусловно является общенациональным мероприятием, важным для людей из разных регионов и с разными политическими вкусами.

*** Нынешняя Сорочинская ярмарка, как и предыдущая, является составляющей большой комплексной программы подготовки к празднованию двухсотлетия со дня рождения Николая Васильевича Гоголя, которое будет отмечаться в 2009 году.

В работе ярмарки принимают участие более 260 предприятий всех отраслей промышленности, 230 мастеров народных промыслов и свыше 400 частных предпринимателей. Кроме того на ярмарке представлены делегации Казахстана, Узбекистана, Грузии, Венгрии.

Ярмарка проходит с 14 по 19 августа.