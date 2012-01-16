15 января в Ивано-Франковске начался фестиваль духовной музыки «От Рождества до Пасхи».

Как сообщили УНИАН в Ивано-Франковском горисполкоме, фестиваль проходит в помещении областного художественного музея, которое когда-то было храмом, построенным основателем города графом Потоцким. Организаторы утверждают, что атмосфера и акустика бывшего костела лучше всего подходят для духовного пения. Здесь еженедельно, вплоть до праздника Воскресения Христова, будут выступать хоры и ансамбли. Всего приглашены для участия в фестивале более 30 духовных и светских коллективов.

По словам начальника Управления культуры Ивано-Франковского горисполкома Мирослава ПЕТРИКА, особенностью фестиваля является то, что он посвящен 120-летию со дня рождения патриарха УГКЦ Иосифа Слипого.

С 15 января по 17 апреля 2012 года каждое воскресенье и в религиозные праздники в областном художественном музее жители и гости Прикарпатья будут иметь возможность ознакомиться с лучшими образцами местного храмового пения.

Заключительный гала-концерт фестиваля духовной музыки состоится в дни Пасхальных праздников, 17 апреля, на площади Рынок.